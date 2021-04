Óscar Camacho inicia campaña por la presidencia municipal de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Con las palabras, muy fuerte y muy fortalecido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue como Óscar Camacho Rodríguez, candidato a la presidencia municipal del pueblo mágico de Mocorito expresó en su inicio de campaña en busca de ser el abanderado.

“Me siento muy bien por el apoyo que me están brindando las estructuras, muchos priistas y muchos ciudadanos que se están sumando a este proyecto”, mencionó el candidato.

Comentó sentirse más que preparado, con la experiencia y sobre todo con muchas ganas de luchar por realizar las cosas bien por su pueblo, el cual es su principal objetivo ver por ellos.

“Vamos a visitar todas las comunidades del municipio, así como vamos a tocar las puertas y siempre cuidando al ciudadano con las medidas de sanidad dónde vamos hacer un recorrido con muchas propuestas frescas que traemos”, citó.

Ante lo anterior, detalló que la ciudadanía está cansada de que no se les resuelvan sus problemas y sobre todo de que no se les atiendan, es por ello que buscará lograr ser el presidente de Mocorito para que esto no vuelva a pasar.

Cabe mencionar que desde el primer minuto de este 4 de abril con una sonrisa en su rostro Camacho Rodríguez, desde las instalaciones del PRI, se encontraba colocando calcomanías a los vehículos de los simpatizantes.