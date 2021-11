Óscar Núñez busca justicia, tras 25 años fue despedido del Ayuntamiento de Angostura sin liquidación

Sinaloa.- Con 25 años y 9 meses trabajando en el ayuntamiento de Angostura, en el departamento de Servicios Públicos, el señor Óscar Núñez Bracamontes, asegura que fue despedido durante el cierre de administración de la ex alcaldesa Aglaeé Montoya, y no ha recibido su liquidación correspondiente. Con desespero el señor Óscar busca justicia y una pronta solución.

En su argumento externó que trabajó en la Reforma en el departamento ya mencionado cerca de 22 años y posteriormente laboró en el área de ecología, en este punto señaló, que a partir de este cambio iniciaron a hacer a un lado sus derechos como trabajador, y al ser despedido no le tomaron en cuenta sus años prestando sus servicios al ayuntamiento.

“No me quieren reconocer la antigüedad” aclaró con tristeza. Agregó que la razón por la que no le informaron que no recibiría un pago es porque trabajaba bajo un contrato Asimilado, lo que asegura le comentan que le resta derechos y por lo que no le pueden hacer entrega de una liquidación.

Núñez Bracamontes, externó que se encuentra en la búsqueda de justicia, ya que trabajó una gran cantidad de tiempo merece ser reconocido por ello, es decir, exige su finiquito.

"Ojalá el señor presidente me quiera reconocer los años que yo tengo trabajando, no se me hace justo” expuso preocupado.

Con desespero comentó que es de gran necesidad para él recibir su finiquito, ya que esto vendría a apoyarlo en el sustento de su hogar, ya que el dinero que recibe como pensionado no es suficiente para mantener a su familia. Por lo que se mantendrá en la búsqueda de recibir este pago conforme a los años que laboró.

De igual manera agregó que a lo largo de estos 25 años realizó trabajos muy complicados, como ejemplo de esto aseguró que cuando trabajó en el cambio de la basura fue necesario dar todo de sí, ya que esto era muy “pesado” o cansado. Una razón más por la que busca recibir sus pagos.

"Yo no voy a permitir eso de que no me den ni un peso, esa es mi postura" aseguró.