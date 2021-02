Oswaldo Emmanuel Soto López es el Empresario del Año en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Sin imaginar lo que el destino le tenía deparado, en mayo del 2012 Oswaldo Emmanuel Soto López emprendió el proyecto empresarial Food Service, establecimiento que ya es considerado uno de los mejores de Guamúchil y gracias a ello el comerciante hoy recibirá el galardón Empresario del Año que otorga la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Soto López explica el negocio lo empezó en el centro de la ciudad, entre las calles Juárez y Morelos, y no ha sido nada fácil su consolidación, pues para ello se trabaja fuerte en el día a día y eso es lo que precisamente está marcando una diferencia en la región del Évora.

El empresario del año afirma que las posibles claves para lograr el éxito son la constancia, perseverancia, ganas y deseos de salir adelante ante cualquier adversidad que se presente, no quitar el dedo del renglón en el día a día.

Por el giro que manejamos es estar siempre al pendiente de los clientes, qué gustos y necesidades tienen para tratar de satisfacerlos y estar siempre dentro de sus preferencias. Empezamos por Juárez y Morelos, pero en el 2016 abrimos una sucursal por Emiliano Zapata y bulevar Labastida Ochoa, ahí generamos un punto como bodega, sin embargo, luego se convirtió también en venta y gracias a Dios tuvimos éxito al tal grado que en el 2019 ampliamos las instalaciones para darle un giro diferente al negocio, pues ya no es una bodega.

“No solamente invitamos a que nos visiten todos los restauranteros sino también a las amas de casa y personas particulares, ya que contamos con una gran variedad de productos que no se encuentran en los negocios tradicionales de la ciudad.

En Food Service hemos crecido como empresa y actualmente estamos generando mano de obra, ya que le damos empleo a alrededor de 25 personas y los proyectos siguen dado a que en septiembre del 2019 entramos a Culiacán donde tenemos una bodega que con tres carros se reparten los productos a domicilio y gracias a Dios todo va caminando muy bien.

Un galardón como el que vamos a recibir nunca cae mal, la verdad no me lo esperaba, pero la realidad es que no trabajamos con el objetivo de ser reconocidos de esta forma, pero sí nos sentimos muy alagados pero nuestros clientes son los que hacen posible todo esto.

Este reconocimiento nos motiva a seguir dando el extra en la empresa, de preocuparnos todos los días por ver qué plus podemos ofrecer para que los clientes que nos consumen tengan experiencias de compras y no solamente nos visiten para ver qué encuentran.

En Food Service contamos con todas las materias primas que requiere cualquier giro restaurantero, desde el más pequeño hasta el más grande, así como también los susheros y hotdogqueros. Las compras las pueden hacer por mayoreo y menudeo, ya que los artículos los tenemos en distintos tamaños pensando también en las amas de casa que no requieren grandes cantidades en la preparación de algún alimento para la familia”, comenta Oswaldo Emmanuel Soto López, el Empresario del Año.

