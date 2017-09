Otorgan premio juvenil 2017 a un joven Guamuchilense

Guamúchil, Sinaloa.- Un joven que es inspiración para muchos en la ciudad de Guamúchil, a aprovechado al máximo la juventud, ya que durante su carrera a recibido distinciones como el premio de "Rafael Buelna Tenorio" en mayo de este año 2017 y además está al frente de una asociación de jóvenes, que han realizado diferentes actividades muy humanitarias, como ayudar a los niños de la calle, recolectar víveres para personas damnificadas, entre otras actividades altruista que han forjado la vida del Joven Cristhoper Álvarez.

El dia de hoy el joven recibió la noticia que había sido Galardonado para recibir el premio al mérito Cívico- Social 2017 de el cual se sintió sumamente sorprendió, ya que no esperaba recibir tal noticia. "La que la batalla por el premio no era fácil, había muchos participantes con excelente currículum" pero hoy me tocó ser parte de los cinco participantes que recibieron este reconocido premio, agregó Cristhoper Álvarez.

El joven estudiante de la Universidad de Occidente mencionó que está sumamente agradecido con todos su amigos, su familiares y en especial con el encargado del instituto municipal de la Juventud Juan Carlos Vega Lugo, quien lo motivó para participar en el concurso, ya que el fue quien le solicito el currículum para ingresarlo sin saber la grandiosa respuesta que le dio aun mas motivos en su vida para seguir ayudando a los jóvenes que quieran seguir adelante.