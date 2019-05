PAS preparara su estrategia de posicionamiento electoral

Guamúchil, Sinaloa.- Integrado en 600 subcomités en el estado se encuentra activo el Partido Sinaloense (PAS), con motivo de dar a conocer la agenda que impulsa el partido en los municipios, el presidente Héctor Melesio Cuén Ojeda, expuso un recuento de las actividades e iniciativas que se están llevando a cabo.

Destacó los cambios en 14 Comités Directivos Municipales y los ajustes en el 40 por ciento de los subcomités, pero respecto a la estructura en el municipio de Salvador Alvarado no precisó cuántos militantes que la integran.

Comentó que actualmente el partido base encuentra en proceso de actualización del padrón de afiliados. Agregó que de 150 mil afiliados que se registraron en el estado, con la depuración del padrón se quedaron en cerca de 50 mil.

Héctor Melecio Cuen Ojeda durante la rueda de prensa / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Cuén Ojeda informó sobre la agenda que impulsan, cuyos temas son parte de la agenda nacional al señalar iniciativas en el tema del horario de verano, reducción de prerrogativas a partidos, el aumento del 3 al 5 por ciento a los partidos para que mantengan su registro y el tema la representación indígena en los cabildos.

Lo que sigue para el partido es la estrategia posicionamiento para la competencia electoral del 2021, por lo que actualmente se encuentra en una gira de actividades en los distintos municipios con el fin de ir avanzando en prepararse para esta importante elección.

No descarta que el partido establezca alguna alianza con los partidos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que prefirió no mencionar muchos avances en el tema y dijo; "No quiero que me digan mentiroso después".