PC realiza operativo con motivo del Día del Niño

Guamúchil, Sinaloa.- Con motivo del Día del Niño, elementos de Protección Civil de Salvador Alvarado realizan hoy un operativo en el que recorrerán los comercios de la ciudad de Guamúchil para verificar que no se registren aglomeraciones de personas que vayan en busca de comprar algún detalle para sus hijos.

El titular de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Luis Alberto Gastélum Camacho, indicó que se verificará que no se aglomere la gente y, de ser así, procederán a separarlas aplicando la sana distancia, "muy importante recomendarle a los padres que pueden festejar con los niños en sus casas sin ningún problema, comprarles su pastel, comprarles dulces o algo, pero ahí mismo, no sacarlos al parque, no sacarlos a ningún lado, incluso no sacarlos de visita a otras casas con otros niños ni que otros niños vengan de visita a esas casas".

La idea de estas recomendaciones, señaló Gastélum Camacho, es evitar el contacto cercano entre las personas y los posibles contagios, incluso indicó que pueden salir a comprar algo siempre y cuando vaya una sola persona y que los niños se queden en casa.

Además de los recorridos por el primer cuadro de la ciudad, Protección Civil estará vigilando también los parques que aún quedan abiertos, como es el caso del Parque Lineal Morelos, durante todo el día, por lo que si ven niños fuera de casa les harán la observación para que se vayan a sus domicilios.