PRD destapa a José Manuel Valenzuela por la diputación local en Salvador Alvarado y Angostura

Angostura, Sinaloa.- En conferencia de prensa que se dio hoy por la mañana el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se destapó oficialmente la precandidatura a la diputación local por el Noveno Distrito de José Manuel Valenzuela López.

El popular “Chenel” afirma que su aspiración era la candidatura a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, pero no se pudo, en cambio Dios le puso en sus manos está precandidatura y la aprovechará al máximo para empatar sus números en la política de tres alcaldías y tres diputaciones locales, además afirma que ganará la contienda electoral dado a que lo que llega a él no se va.

En esta conferencia estuvieron presentes Janny Verduzco, Luis Alberto Cervantes, Luz Zita Vizcarra, Francisco Armenta, entre otras personalidades del PRD, quienes avalaron y respaldaron la aspiración del José Manuel “Chenel” Valenzuela.

“El PRD lanzó su convocatoria para elegir a candidatos ciudadanos y José Manuel es el idóneo, ya que es un hombre de hechos y palabra y su destacada trayectorias y aceptación entre la ciudadanía lo avalan las tres alcaldías y las dos diputaciones que ha logrado. Sin duda es un gran precedente que en toda la República no ha habido otro. Sabemos que trabaja muy bien con la gente y una muestra de ello son todos los apoyos que les brinda de diferentes formas, pues todo se lo entrega al pueblo y vamos a salir abantes”, manifestó Janny Verduzco, presidenta del PRD en Salvador Alvarado.

Por su parte, Luis Alberto Cervantes, titular del partido en Angostura, dio a conocer que en su municipio la figura número uno políticamente es “Chenel” Valenzuela y debido a eso hay muchas garantías de triunfo.

“He comprobado que si ahorita vamos y le preguntamos a la gente por quién votarían ellos hablan de José Manuel Valenzuela. La verdad no hay en ningún partido que represente la solidaridad y el humanismo que tiene el licenciado Valenzuela, por tal razón en Angostura el PRD le habré las puertas y lo respalda en la candidatura”, citó.

José Manuel Valenzuela López agradeció la oportunidad que le está brindando el partido del Sol Azteca y esto es producto de que ha sido un gestor muy permanente y siempre ha estado atento a las necesidades de la ciudadanía.

“A los ciudadanos de Salvador Alvarado que me han manifestado su apoyo en mi aspiración a la presidencia municipal se los agradezco, no se dio lo que buscaba, pero hoy a mis manos llega la precandidatura a la diputación local por el Noveno Distrito y a todos, al igual que a los de Angostura les pido su apoyo, que me acompañen en este nuevo peregrinar en la política. Dios y el destino me pusieron está nueva oportunidad y lo que llega a mi lo consigo, así que seguro estoy que vamos a ganar”, afirma el aspirante.