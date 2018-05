PRI Mocorito analiza el caso de Francisco Javier López

Mocorito, Sinaloa.- La salida del ex presidente municipal Francisco Javier López Cervantes y de Ricardo Castro, del PRI, para unirse al proyecto de Morena, enciende los focos rojos en Mocorito.

Ante esta situación, Marcio Estrada, presidente del tricolor en el municipio choricero, señaló: “El caso de estas personas se está analizando, pues hasta ahorita no se han acercado al partido para hacer de manera formal su salida.

Por diferentes motivos tomaron esa decisión muy personal, y se les respeta, sin embargo, estamos haciendo una revisión muy precisa en el Consejo Político para hacer lo correspondiente en su debido momento.

Lamentablemente Javier López Cervantes no se ha acercado a nosotros, y pues lo invitamos a que lo haga.

Lo correcto hubiera sido que él hubiera llevado una solicitud por escrito donde renunciaba a todos sus derechos y militancia partidista, eso nosotros lo mandamos a la Comisión de Honor y Justicia para que le dé el trámite que debe.

Por el momento no se ha tomado ninguna decisión, ya que estamos esperando que estas personas hagan lo propio, pero si no lo hacen y nosotros los vemos físicamente y nos consta que están haciendo campaña política apoyando a otros candidatos que no son los nuestros, entonces ya nosotros como partido lo notificaremos ante las instancias correspondientes para que ellos determinen las formas que vamos a seguir.

No nos hemos puesto un plazo, ya que estamos esperando a que ellos vengan y hagan su renuncia oficial antes de que arranquen las campañas locales, de lo contrario informaré a la dirigencia estatal, que encabeza Carlos Gandarilla García, para que en su caso él nos diga el proceder de la sanción que corresponde.

Francisco Javier López Cervantes no creo que se lleve gran cosa del PRI, nosotros estamos muy convencidos y seguros del trabajo que venimos haciendo con los comités seccionales y las estructuras y no nos va a afectar.

Reconocemos que quizá sí se lleve algunas gentecitas, pero no es de mayor relevancia", argumenta Marcio Estrada, presidente del PRI en Mocorito.

Como partido dice que lamenta la salida de Javier, ya que considera que es un ex presidente municipal que en su momento desempeñó bien su trabajo, es un ciudadano mocoritense con una buena trayectoria política, comenta Estrada, además de tener un amistad en lo personal él.