Pacientes sin vacunar son los internados en el Hospital General de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Sinaloa se ha convertido en un foco rojo en cuanto a casos Covid-19, y en Salvador Alvarado la población contagiada por este virus cada vez es en mayor proporción.

Norely Camacho Quiroa, directora del Hospital General de Guamúchil, confirmó que los pacientes que tienen hospitalizados no cuentan con la vacuna. Dijo estar consciente de que algunos no alcanzaban el rango de edad, pero hubo quienes sí y aun así no se la habían aplicado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Destacó que de las personas que están internadas la menor tiene 23 años y el paciente más grande 73 años de edad. Además, comentó que por el momento no se ha atendido a ningún menor de edad.

La directora del nosocomio confirmó que cuentan con 12 camas Covid para atención de pacientes, de las cuales hasta el día miércoles 21 de julio estaban ocupadas siete.

Por otro lado, explicó que son 30 camas censables, por lo que 18 camas están disponibles para otros padecimientos.

Mencionó que hace solo unos días contaban con la capacidad de atender a seis pacientes Covid-19, pero se fue extendiendo conforme a la demanda que se tuvo. Agregó que comenzaron a llegar más pacientes con estos síntomas que requirieron de hospitalización, y por ese motivo volvieron a convertir áreas de otras especialidades en áreas Covid nuevamente. Debido a lo anterior, detalló que de seis camas se pasaron a 12. Pese a esto, se siguen atendiendo otras patologías, cualquier urgencia médica y también las consultas externas.

Leer más: En Sinaloa baja afluencia en parques de municipios con más casos Covid-19

Destacó que lo que se hizo fue tomar las medidas necesarias y pertinentes ante la situación que se avecinaba, y se reforzó la información para el lavado de manos, uso obligatorio de cubrebocas, la utilización del gel antibacterial, la sana distancia y reducir el aforo.

La doctora agregó que se les recomienda acudir sin acompañantes y si son pacientes que necesitan de un acompañante sí se permite, pero solo si son adultos de la tercera edad, niños o personas con alguna discapacidad.

Exhortó a los pacientes que acuden a consulta externa, que ya tienen una cita, que lo hagan de manera consensuada con sus familiares y solamente acuda la persona que requiere la atención.

Aceleran la vacunación en Sinaloa, arriban alrededor de 200 mil dosis

Síguenos en