Padres dan a la SEPyC hasta el lunes para asignar maestro

Angostura, Sinaloa.- Ante la situación de no contar con un maestro que imparta clases a los alumnos del grupo 2 "B" de la escuela primaria Agustina Ramirez de Alhuey en el municipio de Angostura, algunas mamás se manifestaron en el plantel educativo para exigir que esta situación se resuelva.

Los padres de familia afirman que si para el día lunes no se cuenta con un maestro optarán por cambiar a sus hijos de plantel.

Arturo Peñuelas Montoya, director de la primaria, declaró que la situación es que iniciaron el ciclo escolar sin asignación de maestro, en el grupo 2 "B" en el cual asisten 28 alumnos. Agregó que el ciclo pasado las madres de familia también se manifestaron debido a que contaron con alrededor de cuatro maestros.

“Éstos son maestros idóneos y son asignados temporalmente. La secretaría de acuerdo a las necesidades opta por hacer ese tipo de cambios, pero esto les a afectado los alumnos”, cito.

Destacó que en este ciclo escolar se encuentran en la misma situación, resaltó que ya se terminó la semana y no se ha presentado ningún maestro.

El director afirmó que seguirán en las gestiones junto con el supervisor escolar Pablo Soberanes Rivera, de la zona 002 para que ya se le asigne un maestro al grupo y que los niños puedan iniciar el ciclo.

Peñuelas Montoya, comentó que se han acercado con el Jefe de Servicios Regionales, Lizandro Sillas López, a través del supervisor escolar pero que no hay respuesta hasta el momento.

Padres de familia hicieron acto de presencia en la escuela. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE EL DEBATE

Miriam Burgos, madre de familia informa que están exigiendo un maestro de base para este grupo de la primaria Agustina Ramírez.

Es una situación es penosa y triste para nuestros hijos porque mal se van adaptando a un maestro cuando llega otro”, citó.

Destacó que pese esta situación no han tenido ninguna respuesta de parte de la Secretaría Educación Pública y Cultura, (SEPyC), expresó que de parte del director se han tenido apoyo así como el supervisor quienes han gestionado pero no han logrado obtener una respuesta.

“Tuvimos un ciclo pasado irregular con maestros que van y vienen, ahora tenemos un nuevo ciclo escolar y no tenemos maestro, entonces nosotros como padres vamos a esperar sólo esta semana, si el lunes la secretaría no nos atiende nosotros nos vamos”, dijo Miriam Burgos.

Informó que cuentan con tres opciones; la primera sería el turno vespertino de la misma primaria, la primaria Josefa Ortiz de Domínguez en Angostura y la Cuauhtémoc.

Por su parte la señora Yaraldín Valenzuela López, agregó que esperan una solución, ya que el año pasado fue demasiado lo que batallaron.

Dijo que desde el año pasado, una maestra les hacía el favor de dar las clases pero no le pagaban, informó que esa docente ya es jubilada y en estos momentos se encuentra muy enferma por lo que no ha podido acudir a atender a los niños, resaltó que esto no es obligación de ella pero lo hacía para ayudarlos.