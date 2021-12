Palmitas, Angostura, va para un año sin su patrulla de vigilancia

Angostura, Sinaloa.- La sindicatura de Palmitas es una de las más grandes con las que cuenta el municipio de Angostura y que, por ende, demanda mayor seguridad para sus habitantes.

Adrián Medina Ramos, síndico municipal, expuso que lamentablemente lo anterior es de lo que principalmente carecen, pese a que en la sindicatura se cuenta con una patrulla que se debe encargar de ello, pero misma que no lo realiza.

“Tenemos una problemática de mucho tiempo y que no se ha podido componer, pues Palmitas no tiene una patrulla estable porque se la llevan para otros lados”, expuso.

Ante lo anterior, dio a conocer que se encuentran muy molestos, ya que por dicha situación se vandalizan los parques con actos indebidos mientras la patrulla se encuentra dando rondines en otras comunidades menos en Palmitas, que a decir del síndico, es el lugar de donde no debería salir cuando no se requiera. “Los parques son nido de estas personas gracias a que no tenemos patrulla”, dijo.

Asimismo, el síndico municipal argumentó que de esta problemática ya se encuentra enterado el comandante de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Lagunes Inclán, quien le dijo estar a la disposición y apoyarlo en poner mano dura al respecto, sin embargo, mencionó que no miran resultados favorables.

“Vamos para un año sin patrulla, y la verdad sí se necesita, se nos ha quedado a deber ahí en Palmitas”, informó.

¿Cómo es posible que no haya seguridad en un pueblo tan grande?, fue la pregunta que se hizo el síndico municipal Adrián Medina Ramos, y de la que no se explica cómo pueda estar pasando esta problemática cuando se cuenta con una patrulla para la comunidad pero que no está al tanto de ella.