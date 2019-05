Palmitas pide obras con el pago del predial rústico

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de Palmitas, Angostura aseguran que le exigirán a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y al director de Obras Públicas, Álvaro Camacho Beltrán, la aplicación de obras en la sindicatura con el recurso proveniente del cobro del impuesto predial rústico (IPR), el cual oscila alrededor de 1 millón 700 mil pesos.

El síndico Adrián Medina Ramos argumenta que le hace falta inversión al poblado, cosa que desde hace muchos años lamentablemente no se da.

“Los años pasan y la ciudadanía de Palmitas se siente olvidada por las autoridades, pues no destinan para acá algún proyecto de obra pública, ya que desde hace mucho tiempo no se hace nada de parte del municipio.

Adrián Medina Ramos, síndico de Palmitas / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

La gente angustiada me lo ha comentado, y pues yo siento impotencia por no poder hacer algo. Esto sí es desesperante, ya que como síndico me tenían fe y prácticamente no estoy accionando, no porque no quiera, sino porque no he tenido respuesta en el Ayuntamiento.

Nosotros solicitaremos que se aplique lo que es el IPR (impuesto predial rústico), que vienen siendo 1 millón 700 mil pesos, el que le quitan a los campesinos de impuestos, entonces las autoridades municipales prometieron que nos lo iban a devolver en obras, pero todavía no se cumple eso.

Ya anduvimos haciendo un levantamiento de las cosas que requieren que se construya en la sindicatura, las cuales seguro serían muy benéficas para la ciudadanía. Lo que nosotros tenemos proyectado hacer con el dinero del IPR es la techumbre del club, al cual le hacen falta como unos 40 metros aproximadamente de largo por 6 de ancho.

Además pretendemos que se haga una alberca pública donde antes estaban las bombas del agua potable, que sea como un tipo parque recreativo, para que los niños de Palmitas y la misma ciudadanía de la zona sur de Angostura tengan un espacio de diversión. Ahí ya está hecho como un estanque, pues era donde antes se purificaba el agua, además el solar está muy grande y este proyecto bien cabe ahí. Seguro esto sería algo redituable para la sindicatura, ya que se cobraría algo módico para el mantenimiento. Éstas serían las obras más representativas que se quieren con el IPR”, dice el síndico Adrián Medina.