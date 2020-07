Pandemia evidenció falta de prevención en las empresas de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La pandemia de COVID-19 puso en graves apuros a muchas empresas, incluso algunas tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente al no poder mantenerse operando, esto debido a que la contingencia evidenció una falta de organización en las empresas al no tener un fondo de operatividad para utilizarlo en caso de ser necesario, explica el presidente de la Alianza para el Desarrollo y la Competitividad de las Empresas (Adecem), Julio César Silvas Inzunza.

“Ahora, con lo de la pandemia, nos ha venido a evidenciar que los empresarios en general, y de manera específica los micros, pequeños y medianos, uno de los errores o de las áreas de oportunidad que tenemos en principio es que no tenemos un fondo de contingencia económica, es decir, que durante el tiempo que llevamos de operación nunca previmos tener por lo menos un año de operación ahorrado, en el mejor de los casos, seis meses de operación”, dice, y agrega que la realidad es que ni siquiera tenían ahorrado un mes de operación.

Silvas Inzunza expresa que las actividades no esenciales en el estado representan el 44 por ciento del total de las unidades económicas en Sinaloa, lo que equivale a 53 mil 695 negocios, los cuales duraron tres meses sin percibir ingresos, lo que significa un retroceso, porque todo negocio sostiene el pago de servicios e impuestos como la renta del local, energía eléctrica, nómina, impuestos al IMSS, impuesto a la nómina, entre otros, “el no abrir significa no tener ingresos, mas no evitar el pago de ciertos compromisos o asumir ciertos costos que se tienen”.

