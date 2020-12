Pandemia no detiene compras navideñas en Guamúchil, se registra mucha afluencia

Sinaloa.- Pese a la actual pandemia que estamos viviendo y a pocos días de la esperada llegada de la navidad los comercios ubicados en el centro de la ciudad de Guamúchil se empieza observar el incremento de la movilidad de los alvaradenses que acuden a estos espacios para realizar las compras de regalos que serán entregados durante la celebración navideña.

Cuidando muy poco las medidas sanitarias algunos los comercios registraron filas para ingresar a estos lugares y a los negocios, siendo tiendas departamentales, ropa, calzado y mercados los de mayor demanda.

Durante un recorrido realizado por estos lugares, las tiendas comerciales, tiendas de ropa, calzado como mercados y puestos de verbena fueron las más demandadas donde alrededor de las 10:30 las filas eran más de 30 personas.

Asimismo el mercado nuevo también contó con buena afluencia sin embargo ahí los clientes no se vieron en la necesidad largas filas debido a que las opciones de compra varían.La gran mayoría de las personas que caminaron y estuvieron en el centro de Guamúchil llevaban bolsas con alguna prendas o artículos que compraron en los negocios.

En una tienda departamental tanta era la intención de la gente de acceder que antes de medio día el acceso estaba lleno por lo que se conformó una larga fila, misma situación qué pasó en una tienda de calzado. Entre los consumidores abarcaban entre niños pequeños hasta personas de la tercera edad. Al preguntarle a la ciudadanía cuál era el motivo de las visitas a estos negocios indicaron que fueron con el propósito de obtener un regalo tanto para hijos intercambios o bien para ellos mismos para celebrar esta navidad y año nuevo.

Al respecto la señora Eugenia Arredondo, comentó que pese a que sabe de la situación de la pandemia decidió acudir a buscar que comprar para sus hijos .

"Yo sinceramente pensé que no iba a ver tanta gente por esto mismo del coronavirus pero al llegar al centro me di cuenta que era todo lo contrario y pues no me quedo de otra que buscar los regalos porque no me imagino los otros días pues más gente va a haber", explicó.

Por otro lado la joven Carolina Cervantes, externo que las compras que ella realizó más que nada fue por la ropa que va portar esta navidad como en año nuevo, así mismo la señora Gloria González, dió a conocer que le faltaban algunos productos que comprar para la cena navideña por lo que decidió optar por formar parte de la movilización.