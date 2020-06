Panteones de Guamúchil, están completamente saturados

Guamúchil, Sinaloa.- En aproximadamente tres meses solo se han podido sepultar a 57 personas en los dos panteones municipales ubicados en esta ciudad de Guamúchil debido a que estos ya no cuentan con lugares disponibles y están totalmente saturados.

Lupita Rochín, coordinadora de panteones en el municipio de Salvador Alvarado, informó que hace más o menos tres años que no cuentan con lugares disponibles en estos y que las personas deben pagar grandes cantidades para poder sepultar a sus seres queridos y más ahora que la pandemia está acabando con la vida muchas personas.

Los dos panteones municipales ya están llenos, tenemos tres años que no tenemos panteón municipal”.

Señaló que las autoridades locales anteriormente habían platicado sobre la compra de un lugar para destinarlo a otro panteón municipal, pero hasta la fecha eso no ha sido posible.

Ante este problema, explicó que es muy necesaria una inversión de este tipo porque las personas de bajos recursos requieren de un pedazo del Ayuntamiento porque son más económicos que los particulares.

Otro dato muy importante que dio a conocer la coordinadora de panteones es que por ahora no le han dado una fecha para un nuevo terreno, el cual es bastante necesario, y afirmó el gobernador Quirino Ordaz Coppel debería tomar cartas en el asunto y que se busque la manera de proporcionar algún apoyo al panteón municipal y más ahora por el COVID-19, pues hay muchas personas que están perdiendo la vida.

“Sí es necesario que ayude el gobernador del estado porque he visto gente que viene y me pide un pedazo llorando porque no tiene dinero, y aparte deben hacer el gasto del traslado cuando se los llevan a Culiacán, yo pienso que un solar del Ayuntamiento les ayudaría mucho. El presidente municipal Carlo Mario Ortiz, quien es una buena persona debería de gestionar esto”, mencionó.

Otra de las opciones que Lupita Rochín puso sobre la mesa es que debido al poco tiempo que le queda al presidente al frente de municipio, pudiera ampliar más en el panteón que está ubicado en la colonia Solidaridad y de esta manera se apoyaría a las familias que pierden un ser querido.

Explicó que el municipio brinda un terreno de 120 por 250 centímetros, en donde caben tres gavetas y tiene un costo de mil 320 pesos, mientras que en otros lugares los costos son inalcanzables.

“Mucha gente ha comentado que es mucha ayuda para ellos un panteón municipal porque de otra forma se endeudan en terrenos bastante costosos en panteones particulares”, señaló.

