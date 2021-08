Para Abelardo de Guamúchil, la palabra bombero representa su vida

Guamúchil, Sinaloa.- Con gran pasión Abelardo López Sauceda, bombero de Guamúchil, narró que está por cumplir 25 años de labor y que debido a su larga trayectoria la palabra bombero para él representa su vida.

Gracias a que inició su servicio social en la preparatoria es que conoció a su hoy esposa, con la que actualmente sigue casado y compartiendo su vida.

Siendo uno de los integrantes con más años y experiencia dentro de la institución, mencionó que lo más fuerte que le ha tocado vivir es cuando están involucrados niños y que lamentablemente pierden la vida.

“Inicié haciendo el servicio social, pero me quedé porque me gustó el ambiente y el trabajo que se realiza en esta institución, primeramente, me quedé como voluntario, pero ahora ya soy remunerado”, mencionó.

Expresó que hasta el momento no se arrepiente de haberse quedado, ya que las actividades que realizan son 100 por ciento benéficas para la sociedad.

Recordó que gracias a esta institución fue que conoció a su hoy esposa, ya que ella también realizaba el servicio social. Afirmó que siempre ha contado con el apoyo de ella y que jamás se ha interpuesto o le ha insinuado que deje esa labor tan noble.

El ser bombero ha sido su gran pasión, y agradece que las circunstancias lo hayan llevado a poder cumplir con sus sueños de poder ayudar a la gente que lo necesita y que los niños lo vean y se motiven a seguir sus mismos pasos. “Mi trabajo me apasiona y me gusta”, citó.

Declaró que las experiencias más fuertes que le ha tocado vivir tanto a él como a sus demás compañeros es cuando están involucrados niños.

“Lo que más nos duele y nos causa impotencia es llegar a un accidente o algún hecho en donde se encuentre algún menor muy grave o incluso sin signos vitales”, expresó.

Resaltó que es un sentimiento muy feo el saber que se perdieron vidas humanas, pero más aún cuando estas vidas apenas estaban iniciando y tenían mucho camino por recorrer.

Exhortó a todos aquellos jóvenes a que cuando presencien algún accidente sean empáticos y traten de ayudar, y los invita a que no graben y a que se pongan en el lugar de la víctima.

“En igual de pasar y grabar, los invito a que se pongan en el lugar de la persona que se encuentra pidiendo ayuda, y si les es imposible, por lo menos pueden llamar a los números de emergencia, para que personas capacitadas los atiendan rápidamente, porque eso puede determinar la vida de la persona afectada”, señaló.