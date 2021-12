Para Pablo de Guamúchil la discapacidad no es un límite ni obstáculo

Guamúchil, Sinaloa.- Pablo César Sánchez Castro, joven de Guamúchil con problemas de discapacidad motriz, demuestra que para él los límites no existen, y a pesar de transitar en un mundo lleno de obstáculos, ha logrado resaltar en su vida como estudiante y como deportista. Él es un estudiante entusiasta de tan solo 17 años de edad que encontró en el deporte una ventana para superar sus miedos y los obstáculos que la vida le ha puesto.

Con orgullo el joven comentó que conoció el basquetbol adaptado en el mes de abril del año en curso, cuando por casualidad coincidió en un lugar con Leonel Castro, el entrenador de este deporte en la región, quien lo invitó a formar parte de este equipo. Asegura que dudó mucho antes de aceptar la propuesta.

En este punto comentó que no se sentía seguro de ser capaz de desenvolverse como deportista, sin embargo, después de pensarla por un largo tiempo decidió aceptar, decisión que le trajo grandes cambios a su vida. “Yo tenía la típica mentalidad de persona con discapacidad, no te animas y piensas que no puedes sobresalir en ninguna actividad deportiva”. Agregó que gracias a este gran paso aumentó su seguridad y confianza en sí, y como resultado de su esfuerzo junto a su equipo ha ganado diferentes premios a nivel local, estatal y nacional.

A sus 17 años, manifiesta que se siente una persona capaz de lograr sus objetivos, crecimiento que obtuvo gracias al deporte, puesto que antes de conocer el basquetbol adaptado no creía en sus aptitudes y gracias a esto en la actualidad se desenvuelve con mayor libertad. “Es la prueba de que ninguna persona discapacitada se tiene que poner en mente que no puede lograr sus metas, ya que somos personas que hemos demostrado que sí se puede tanto practicar el deporte como el tener estos logros”.

Leer más: Mujeres líderes de la Región del Évora se sienten excluidas por la falta de paridad

Con seguridad agregó que la discapacidad para él no es límite, misma situación que viven todos los participantes que se atreven a ser parte del deporte adaptado y actividades que no se consideraban para discapacitados. En este punto señaló que es importante que todas las personas con discapacidad se atrevan a intentar cosas nuevas y creer en sus aptitudes.