Para Patricia Inzunza nunca es tarde para empezar a plasmar en Salvador Alvarado

Sinaloa.- Nunca sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas, es la filosofía de Alma Patricia Inzunza, una mujer que descubrió una pasión en el arte de la pintura sin pensar que algún día podría dedicarse a ello.

A sus 59 años, la señora Alma Patricia Inzunza dedica su tiempo libre al fino arte de la pintura, esto le ha dado auge para vender sus productos pintados por su propia mano. Le gusta pintar paredes, cuadros, ropa, bolsas, sombreros, zapatos y hasta piedras.

Originaria del poblado Carricitos, Salvador Alvarado, desde pequeña acostumbraba colorear y mezclar colores. Su gusto por la pintura comenzó cuando vio a una de sus amigas pintando un cuadro, inmediatamente se inscribió a un curso de pintura en la Casa de la Cultura de la ciudad de Guamúchil, donde realizó su primera pintura hace más de 20 años con la ayuda del maestro Rafael Rojo, quien le enseñó diversas técnicas.

“El óleo me encanta pero el aroma me genera alergia, ahorita me estoy dedicando más a lo textil y al acrílico”, mencionó.

Hasta hoy, Patricia ha pintado más de 300 cuadros. Su cuadro más significativo reposa en la sala de su casa, es el retrato de una mujer con una gorra que le cubre la mitad del rostro. “Ese me fascina, está hecho con cera natural de abeja, aunque el dibujo no lo inventé, pero me gusta muchísimo la textura”, dijo.

Pese a su afinidad por las manualidades en general, la pintura es uno de sus pasatiempos favoritos, ya que le sirve como método de relajamiento y distracción. “Cuando pinto no siento el tiempo, lo disfruto mucho, la mezcla de colores y de los pigmentos”, expresó.

Uno de sus retos más difíciles fue pintar una fotografía de Los Cabos, ya que retratar el brillo del mar y el reflejo del sol fue complicado para ella, por lo que duró tres meses en terminarla.

Cuando piensa en el futuro, desea dedicarse a pintar paredes, pues es una de las técnicas que más le fascina. “Ojalá se diera la oportunidad de trabajar en esa área, aunque ya a mi edad no se me facilita tanto, pero yo me las arreglo”, mencionó.