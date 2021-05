Para Yolanda de Guamúchil es muy duro trabajar y atender a los hijos

Guamúchil, Sinaloa.- Dicen que el amor de madre es incondicional y con tal de que los hijos tengan lo necesario no les importan las dificultades que se les puedan presentar pues se deben partir en varios pedazos para atender el hogar, hacerse cargo de los hijos y trabajar para salir adelante.

Sin duda alguna la señora Yolanda Camacho Gutiérrez de Guamúchil, es un claro ejemplo de ello, al ser una de tantas mujeres orgullosas que trabajan para ayudar a la economía de su hogar y para ser un ejemplo a seguir para sus tres hijas, quienes se sienten orgullosas de ella.

Con 37 años siendo carnicera en el mercado de la ciudad de Guamúchil, teniendo sus altas y bajas sigue adelante y no se rinde. “Este trabajo es pesado, pero es algo muy bonito”, mencionó.

Así como la señora Yolanda existen muchas más mujeres que día a día se levantan al cantar de los gallos para salir a trabajar y buscar el ingreso, lo que las hace cada día más fuertes y dedicadas, por ese motivo hoy en día, gracias a que ha sido una mujer trabajadora sus hijas siguen sus pasos y le ayudan en el negocio familiar para que se siga fortaleciendo.

En palabras de Camacho Gutiérrez el saber que cuenta con el apoyo de sus amadas hijas en el trabajo es un sentimiento inigualable, ya que son su motor para salir adelante día a día y ver cómo están para ella la hacen crecer y no rendirse ante las adversidades.

Esfuerzo y dedicación es lo que desde hace 37 años ha puesto en cada uno de los días para que a sus hijas no les falte nada, y a pesar de que su esposo es un pilar importante y le ayuda con los ingresos en la elaboración de los productos, no hay nada más bonito que ganarse el peso, y más que nada ser esa inspiración para sus hijas, nietos y para muchas más mujeres que como ella trabajan muchas horas con el fin de que no les falte nada a sus retoños.

Así como las madres se parten en varios pedazos para no dejar de lado lo más preciado que es la familia, es importante reconocerlas en este día tan especial del Día de las Madres, así como todos los días, ya que son muy luchonas. Es por ello que les deseamos mucha felicidad.