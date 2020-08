Para ejercer la legítima defensa consiste en no resultar excesiva

Guamúchil, Sinaloa.- De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Mexicana, “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, pero existen situaciones que han derivado en el hartazgo de la sociedad, al grado de llegar a hacer justicia por su propia mano, como se vio la semana pasada en un video difundido a través de redes sociales en el que se aprecia cómo un grupo de pasajeros en una combi golpea a un hombre que se había subido con la intención de cometer un robo.

El vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Luis Roberto Sánchez Inzunza, explica que, en este tema, desafortunadamente las autoridades han dejado de cumplir en muchas ocasiones con su deber, lo que ha originado que la ciudadanía, harta de esa impunidad, haga justicia por su propia mano.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Desde el punto de vista jurídico y legal, es reprobable esta situación que se ha venido dando a últimas fechas, que la ciudadanía ante esta impotencia de impunidad por parte de la autoridad, tiende a hacerse justicia por su propia mano cuando al presunto delincuente lo sorprenden en flagrancia”, indica.

Agrega que cualquier ciudadano puede detener a alguien que está cometiendo un delito, pero lo correcto es que lo detengan y lo entreguen a la autoridad competente de inmediato, sin golpearlo, lo cual sí es legal y la misma Constitución lo avala.

Respecto a lo que se considera legítima defensa, plantea una situación cuando un ladrón se mete a un domicilio y quien habita ahí tiene derecho a defenderse, siempre y cuando las armas usadas sean similares.

“Por ejemplo, yo tengo un arma registrada, siempre y cuando no se exceda, y entra un ladrón con un arma blanca, yo no puedo agarrarlo a balazos, pero si entra con una pistola, es en defensa propia”, menciona Sánchez Inzunza.

Últimas noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guamúchil, Noticias Sinaloa

Asimismo, en el caso tan sonado del asalto a la combi en el Estado de México la semana pasada, señala que si alguien de los pasajeros hubiera sacado un arma igual a la del asaltante y se defiende, ahí sí es legítima defensa, pero la ley establece que no debe haber exceso, lo cual no aplica en este caso, los pasajeros no actuaron solamente con ánimo de defenderse para que no los robaran, sino para hacerse justicia por su propia mano ante la situación de inseguridad.