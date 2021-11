Para el maestro Encarnación de Mocorito, ser músico es algo hermoso

Guamúchil, Sinaloa.- El poder crear música es todo un arte lleno de dicha y felicidad para el maestro de Mocorito, Encarnación López Aguilar, quien la mayor parte de su vida se ha visto envuelto en instrumentos, convirtiéndolo en un filarmónico con más de 50 años de trayectoria. Ser músico no solo implica pasión y amor a esa bella profesión, sino mucha dedicación. Su gran inspiración fue su abuela, quien en sus tiempos tocaba guitarra y posteriormente unos tíos, quienes tocaban en un trío, con los cuales tuvo sus inicios en este bello arte, a la edad de 12 años aproximadamente.

Con gran entusiasmo recuerda sus inicios, donde el primer instrumento que tocó fue uno que consta de cuatro cuerdas, que es parecido a la guitarra, el cual tocó posteriormente y de ahí se ha convertido en un gran músico dedicado a lo que hace. El amor por la música lo ha llevado a aprender a tocar diversos instrumentos, tales como clarinete, saxofón, guitarra, requinto, ukelele, vihuela y piano.

López Aguilar actualmente se desempeña como maestro de música y se ha convertido en un claro ejemplo para muchos, al ser un apasionado por lo que hace. “Yo siempre he dicho que si trabajaría en un lugar en el que no estuviera a gusto y no fuera lo mío, me iba a sentir muy infeliz”, dijo.

El poder compartir sus conocimientos con sus alumnos, con los que les transmite el amor que se debe sentir al momento de poder hacer música, es lo que lo llena de felicidad. Hoy en día se convirtió en un gran ejemplo a seguir para su hijo, quien decidió tomar el camino de la música y conjugarlo con la arquitectura. Con una inmensa sonrisa dibujada en su rostro, el músico recuerda una de las anécdotas que más tiene presentes y que le causa gracia al comentarla. “Yo recuerdo que cuando estábamos cantando y metíamos arreglos de música de otra parte que le quedaba a la melodía, siempre me decía: no seas tan metiche, eso no es lo tuyo”.