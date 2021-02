Para el personal médico de Salvador Alvarado es difícil lograr el cuidado ciudadano

Guamúchil, Sinaloa.- Francisca Maribel Hernández Márquez es una doctora que ha estado en el primer frente de atención de pacientes COVID desde marzo de 2020 en Salvador Alvarado. Así relata el antes y el después de su vida y su labor diaria ante la llegada de la pandemia.

¿Cuánto tiempo ha estado al frente del COVID?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tenemos más de nueve meses trabajando en la pandemia, y ha sido muy agotador no solo para mí, sino para todo el personal, porque utilizamos los trajes de bioseguridad. Y si para la gente es muy difícil portar un cubrebocas cuando acuden a consulta, ahora imagínate nosotros, soportar el traje y el equipo de protección personal. Es muy difícil ahora tratar con los problemas de salud.

¿Cuándo iniciaron los cambios en la labor?

Recuerdo que era el 20 de marzo cuando se hizo oficial la emergencia sanitaria con la suspensión de la actividad en las escuelas, y fue cuando nos dijeron sobre la situación. En un principio no sabía qué hacer para saber detectar un síntoma de COVID de otro porque en ese tiempo atendíamos muchos casos de gripa, pero ya en junio se registraron muchos casos de COVID y fue cuando empezamos a portar los trajes de bioseguridad y todo el equipo completo.

Por ejemplo, en un día llegaron a estar todas las camas ocupadas de urgencias, teníamos hasta siete pacientes por COVID. Ahí lo estabilizábamos en lo que se desocupaba una cama, si no los referíamos o fallecían.

¿Cómo ha sido la vida?

Fue un cambio completo en todo, desde la vida familiar, la rutina, de hecho, desde marzo me estoy bañando con agua caliente, porque se supone que eso ayuda a prevenir el virus. En cuanto a la vida social, no hemos tenido, e incluso pasaron muchos meses sin ver a mi familia ni a mi mamá. Fue el primer 10 de mayo que no la he pasado con ella. Ahora mi rutina es un ritual al entrar y salir de casa.

Leer más: Instalarán en Salvador Alvarado 500 lámparas que donó el Gobierno de Culiacán

¿Qué ha sido lo más difícil?

Lo más difícil no ha sido atender a pacientes COVID, sino hacer entender a la gente que se cuide y que tenga consciencia del problema y cuando vienen a consulta, algunas personas se rehúsan a reconocer los síntomas.

¿Qué lección de vida le ha dejado estos meses?

Ha sido una gran lección de vida, de que nos tenemos que cuidar todos para evitar contagiarnos. La vida sigue, pero desgraciadamente para muchos ya no.