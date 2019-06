Para nivelar la tierra se necesita quemar la soca afirman

Angostura, Sinaloa.- Pese a que en estos momentos en el municipio de Angostura se ha emprendido una fuerte campaña para que los productores no quemen la soca una vez que el maíz sea trillado, el presidente del Módulo de Riego V-II afirma que esta práctica sí la necesitan hacer los agricultores que están inscritos en el padrón de nivelación de tierra, pues de lo contrario perderán el apoyo económico del 50 por ciento que ya les destinó el Gobierno del Estado.

Óscar Inzunza Inzunza detalla que aproximadamente son 258 hectáreas enlistadas y algunos predios ya se están nivelando, pero son donde se sembró frijol, en donde fueron maíz esos forzosamente se tienen que quemar para que no quede nada y la máquina haga su trabajo sin problemas.

“El detalle es donde hay maíz, ahí no se puede trabajar en la nivelación si el terreno no está completamente limpio y por eso tienen que quemar la soca, pero esto, a como están las cosas, deberá de ser controlado.

El Comité contra la Quema de Soca debe de analizar muy bien este punto, porque el productor esperará un permiso autorizado por el Ayuntamiento, Ecología y el módulo para que la quema se haga de manera controlada y cuando se realice estén presentes Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública, que todos estén al pendiente, para que esa quema no pase a otro predio.

Si no se quema la soca para nivelar el terreno agrícola no se va a aprovechar el apoyo que nos está ofreciendo el gobierno, tendríamos que regresar esos recursos por la no aplicación y de paso nos haríamos acreedores a un castigo para el próximo año, que sería la disminución de dinero para esta acción”, afirma Óscar Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II.