Para no desaparecer se turnan las rutas del transporte rural en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Ante el nulo pasaje que levantan durante el trayecto de los altos de Mocorito hacia Guamúchil, los concesionarios del transporte rural se las están viendo muy duras para mantenerse en la actividad y para no desaparecer están implementando la estrategia de turnas las rutas.

Mario Joaquín Gutiérrez, delegado de Vialidad y Transporte en el Pueblo Mágico, explica que en una ocasión las personas amenazaron con dejar la concesión dado a que no les era redituable, sin embargo, decidieron esperar un tiempo con la esperanza de que el regreso a clases presencial sea pronto y mientras eso sucede cambiaron la forma de prestar el servicio.

“Todas las rutas rurales están trabajando pero los inspectores me han confirmado que ahora lo que están haciendo es que se están turnando, es decir, un día baja una ruta, al siguiente le toca a otro sector y así sucesivamente, ya no al mismo tiempo todas como lo venían haciendo, ya que no hay pasaje”, informó el delegado de Vialidad y Transportes.

Además, agregó que en estos momentos se están turnando un día sí y dos no, ya que los camiones con solamente tres o a lo mucho cuatro pasajeros, razón que no les es redituable, sin embargo, aún así tienen que prestar el servicio.

“Los concesionarios están probando estrategias porque la situación está muy complicada, además están aguantando la tempestad con la esperanza de que luego se reactive el regreso a clases”, afirma Mario Gutiérrez.

