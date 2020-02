Para prevenir riesgos se necesita usar equipo completo al fumigar

Angostura, Sinaloa.- A pesar de las capacitaciones impartidas a personal de fumigación y a particulares de parte de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, persiste la falta de cultura en portar el equipo completo al fumigar.

El llamado es a la prevención, exhortó el gerente de la JLSVVE, Alfredo Castro Escalante. Expuso cuál es el equipo a portar y las recomendaciones más importantes para el buen uso y manejo de plaguicidas en campo: traje impermeable, botas de plástico, guantes, mascarilla, micas o lentes protectores.

Las recomendaciones son supervisar que la bomba de fumigación no tenga escurrimientos, no ingerir alimentos ni agua, o, en su caso, tener precauciones al ingerir líquidos, y no fumar.

Las malas costumbres a veces se convierten con el tiempo en una actividad aceptada, tal es el caso de las personas que han acostumbrado a fumigar sin el equipo de protección necesario, lo que incrementa los riesgos a sufrir una intoxicación y aunque no se cuenta con un reporte reciente de muertes por intoxicación en nuestra región, de manera extraoficial se comentó que sí se presentan casos en los hospitales por intoxicación.

El comisionado estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), Jorge Alán Urbina Vidales, informó que este año iniciará el programa de capacitación para prevenir accidentes.