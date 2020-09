Para una planeación familiar la vasectomía sin bisturí es buena opción

Guamúchil, Sinaloa.- La planificación familiar es un asunto para asumir con responsabilidad, y esto implica decidir en qué momento tener hijos y qué tipo de forma de planificación se quiere, incluso si se trata de una definitiva como la vasectomía, en el caso de los hombres.

La vasectomía sin bisturí, a decir del jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, es una técnica utilizada desde hace muchos años y es gratuita en todo el Sector Salud, misma que es recomendada y no es complicada, la cual consiste con anestesia local, haciendo una pequeña incisión en la piel del escroto, en donde se encuentran los conductos aferentes y eferentes, a lo que se realiza una ligadura con una sutura haciendo un corte por los conductos, lo que permite que no haya paso de espermatozoides hacia el exterior al momento de la eyaculación, por lo que el paciente puede seguir eyaculando sin la presencia de espermatozoides fértiles. Señaló que el paciente puede salir caminando sin complicaciones a los 10 minutos de haberse realizado la cirugía.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Resaltó que este método de planificación permanente no es doloroso, solo un poco en el proceso de la cirugía, “de hecho no se les pone líder de sutura en el escroto y no se les tiene que dar tratamiento en especial, algún analgésico leve para que pase la convalecencia, que es bastante rápida y con poca posibilidad de complicación”, subrayó.

Infografía: EL DEBATE

Velazco Zayas expuso que dentro de los beneficios de la vasectomía es que es un método permanente de planificación familiar, si es lo que se busca, “no hay una ventaja o desventaja sobre otro método permanente”, citó. Comentó que no interfiere con la actividad sexual ni con la producción de hormonas, por lo que se puede hacer su vida sexual cotidianamente.

No obstante, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III externó una invitación a la población sexualmente activa a protegerse, así como a cuidarse y hacer uso de los métodos de planificación familiar y de protección, debido a que no solamente existe el tema de embarazo, sino también de enfermedades de transmisión sexual, a lo cual en todas las unidades de salud se encuentran disponibles para que los puedan adquirir.