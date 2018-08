Afecta a 11 mil 500 a estudiantes el paro laboral del SNTE 53

Guamúchil, Sinaloa.- Maestros sindicalizados de escuelas estatales de los niveles de kinder, primaria, secundaria y preparatoria regresan a alumnos a sus hogares, ya que se solidarizan con los mas de 2 mil 900 maestros que tienen más de dos años y no han logrado que se les pague.

Niños se vieron afectados luego de quedarse sin clases tras el paro laboral / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

El coordinador del SNTE 53, Víctor Lopez Miramontes, comentó que el paro será solo el día 20 de agosto con la intención de tener una respuesta del gobernador, para que intervenga en el problema del pago, ya que a más de dos años que no se les ha pagado y son más de 700 millones de pesos los que se les debe.

Desmienten que el paro se con tintes políticos, pues es un derecho que tienen como trabajadores el recibir su pago de nómina y a pesar de que no ha sido así, los maestros han seguido laborando y señalaron que es tiempo que les respondan o volteen a verlos.

Profesores devolvieron a los alumnos a sus hogares / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Asimismo la directora de la escuela primaria Samuel M. Gil, Ana Cristina López Lomelí, comentó que han regresado a a los niños, sin embargo, no dejan de trabajar internamente, pues bien exigen he la Sepyc sea justa y les pague a sus compañeros docentes, el que sera solo un día para no afectar a los niños.