Paro “Un día sin mujeres” no es apoyado por todas

Guamúchil, Sin. ¿Qué pasaría si un solo día las mujeres hicieran paro nacional? Esto se hará realidad. Para el próximo 9 de marzo se convocó a “Un día sin mujeres”. No trabajar, no ir a clases, no comprar. Nada de nada. Esto fue lo que opinaron regidoras, regidores, el alcalde y funcionarias.



La regidora Diana Chimal y el regidor Gilberto Lugo expresaron que se sumarán a este tipo de acciones que buscan empoderar a la mujer. “El regidor Gilberto Lugo dijo que las demandas de las mujeres no han sido atendidas a cabalidad, es importante que este tipo de actividades sean llevadas a cabo porque son acciones para lograr que el empoderamiento de la mujer sea real”, respondió el regidor Lugo Sánchez. Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Celina Félix, destacó la importancia de unirse ante la violencia y crímenes que no paran.



Las regidoras Laura Patricia Dautt y Luz Zita Vizcarra Burvoa manifestaron su desacuerdo. La respuesta de Dautt fue firme: “No me uno”. “No estoy de acuerdo, porque siempre he sido una mujer que está a favor de ir a la par, así como pedimos derechos, también tenemos que ser parte de, para evitar lo que está sucediendo, es decir, si tú quieres respeto, no seas parte de la violencia ni del mal camino. Hay otras maneras de apoyarnos para salir adelante juntas”. Vizcarra Burvoa argumentó que “no solo es un día sin mujeres, ni se trata de que no vayas a trabajar o que no hagas lo que te corresponde hacer. Lo que queremos es que se acabe con la violencia. Yo no veo que esto sea la solución”.



El presidente municipal Carlo Mario Ortiz respondió que como autoridad va a apoyar. “Hay que sumarnos para que hagamos conciencia y mandar un mensaje a la sociedad al respeto”.