Paran labores en el Hospital General por falta de pagos

Guamúchil, Sinaloa.- Por falta de pagos sindicalizados del Hospital General de Guamúchil realizan paro de labores indefinidos.

Las razones que dan lo más de 90 trabajadores sindicalizados, es la falta de pagos de sus ahorros los cuales no han sido pagados en su entrega los días primeros de agosto.

Los médicos enfermeras y trabajadores administrativos, señalan que hasta la fecha no han recibido algún comunicado para saber si van a recibir su pago.

La cantidad que se les debe a cada uno de los trabajadores es de 14 mil pesos aproximadamente, que no se les ha llegado a cubrir. Comentan que el día de ayer se les hizo un pago solamente de 5 mil pesos y les dijeron que no tenían más dinero para pagar, sin embargo, expresan que es algo que se les fue descontando en quincena, misma que debería de estar en una cuenta para el momento de que se tiene que pagar que sería el primero de agosto.

La doctora Denisse Camargo, explica que ya el año pasado tuvieron problemas y se hizo un paro de labores porque no se les pagaron algunos vales que son apoyos para ellos, es por eso que no están esperando más para este año ya que este dinero era de de sus ahorros y aún así no se les ha entregado.

Informaron que el paro de labores es indefinido, por ello no tienen un día u hora en que vayan a regresar, pero si explicó que solamente estarán trabajando en el área de emergencias para dar apoyo con las situaciones difíciles, sin embargo, el área de consulta se quedará sin operar.