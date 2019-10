Paro de universidades es por un presupuesto digno

Guamúchil, Sinaloa.- Cerca de 100 maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Unidad Académica Preparatoria Guamúchil, se unieron al paro nacional de las universidades públicas iniciado este día, además de la Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural.

El Consejero General del Sindicato Académico de la Preparatoria Guamúchil, Tomás Antonio Castro Sepúlveda, expuso que el paro no fue convocado por la UAS si no por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU).

"El paro es con el objetivo principal de que se haga una revisión al presupuesto de egresos de la federación del año 2020. Porque el año anterior nos quedó prácticamente igual pero este año no se aumentó si no que se hizo una reducción al presupuesto, no solamente a nuestra universidad si no de las universidades públicas de todo el país".

El consejero informó que participan 25 universidades en todo el país, en Sinaloa se sumó la UAS y la Universidad Indígena, 40 sindicatos y alrededor de 250 mil universitarios.

En un acto de solidaridad, la planta docente hizo acto de presencia y se suspendieron clases en todas los planteles del país, así lo confirmaron los directivos de los planteles en Guamúchil.

En el comunicado oficial se expone la aguda crisis financiera que atraviesan instituciones de educación públicas en México. Este día el acto de protesta pacífica es por obtener un presupuesto digno, el cual no debe ser visto como un gasto si no como una inversión.

La preocupación es que dentro de la propuesta de presupuesto de egresos del año 2020, es que se reduzca el recurso financiero para las universidades públicas.

Esto afectaría tanto las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores como la educación de calidad para los miles de estudiantes en el país.

El objetivo de la manifestación es que se conozca la problemática y se valore la importancia un presupuesto justo para la educación.