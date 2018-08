Paro por falta de certeza laboral en Escuela Secundaria Federal Uno

Guamúchil, Sinaloa.- En paro laboral se encuentra la Escuela Secundaria Federal Uno de Salvador Alvarado, del SNTE 27, delegación D224, en apoyo a cerca de 30 profesores que no cuentan con basificación.

Aquí estamos en paro laboral en apoyo a todos los compañeros que no tienen una certeza laboral, ya que no tienen basificación, incluso hay compañeros que tienen tres años trabajando y todavía no se les puede basificar", declaró el secretario general de la escuela, Francisco Fausto Velarde.

Informó que incluso algunos profesores ya tienen tres y cinco años sin basificación. El grupo en paro laboral hace una petición a la Secretaría de Educación Pública porque ellos son los que hacen el pago y determinan la basificación, “que por favor chequen esa parte ya que es muy difícil estar en una incertidumbre laboral”, expresó el secretario de la escuela. Dió a conocer que se va a continuar el paro a reserva de esperar respuestas favorables por lo que se notificará si habrá clases el día de mañana dependiendo de las respuestas que se obtenga y se hará llegar la confirmación a los alumnos ya los medios de comunicación.

Certeza laboral

El secretario aclaró que una certeza laboral es una certeza al alumno de que va a tener clases también, entonces una incertidumbre laboral de un maestro que no sabe si va a seguir laborando también es una incertidumbre para el alumno si va a tener clases o no. En este plantel educativo de cerca de 1500 alumnos aproximadamente, los maestros afectados sin basificación, laboran en ocasiones sin meses de sueldo incluso hay algunos docentes que tienen entre 3 y 5 años con este problema, en el área de ayudantía, tutorías y tecnologías.

Francisco Velarde informó que se espera lograr que los compañeros puedan trabajar con la certeza de que no se les va estar prorrogando, para asegurarse de que van a tener que trabajar y que lo que han trabajado se les ha pagado. El paro a nivel estatal se hizo ante la necesidad de no tener más la incertidumbre de los pagos.

No más prórrogas

El secretario general de la escuela comentó que aunque se han otorgado prórrogas en el contrato de trabajo a los maestros, con esto se pierden quincenas, pero los profesores siguen laborando para que los alumnos no pierdan clases. Añadió que una certeza laboral es una certeza al alumno de que va a tener clases también entonces una incertidumbre laboral de un maestro que no sabe si va a seguir también es una incertidumbre para el alumno si va a tener clases o no va a tener clases, dijo Francisco Velarde.

La respuesta de los padres de familia ha sido muy buena, se ha recibido apoyo ya que nos dicen que es difícil estar sin pago y es difícil hacer sin trabajo, comentó el secretario.