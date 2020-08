Parque recreativo La Plantona, en La Reforma, Angostura requiere de vigilancia

Angostura, Sinaloa.- Sin duda el parque recreativo La Plantona es un gran atractivo turístico que posee La Reforma y que recientemente fue inaugurado por el gobernador del estado, pero lo lamentable del caso es que el acceso de cierta manera está restringido tanto para los visitantes como para los pobladores, dado a que no cuenta con vigilancia y existe el temor de que luego muchas de las cosas puedan ser destruidas.

El síndico Emiliano Montoya Pérez informa que este emblemático y soñado sitio del campo pesquero será un detonante comercial y de mucha proyección, pero no se puede abrir de una a raíz de que faltan muchos detalles por afinar para garantizar su buen funcionamiento y la larga duración de los juegos, las palapas, bancas, etc.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“El parque no está totalmente abierto todavía porque no hay quién cuide ni vigile las cosas que tiene, es por ello que necesitamos organizarnos ciudadanía, comerciantes, Consejo Cívico y autoridades municipales para crear un patronato y deslindar responsabilidades, saber cómo vamos a quedar para garantizar una buena operación del lugar, pues no queremos que lo empiecen a destruir rápido, que tenga su horario de apertura y cierre y que por la noche solo queden adentro los veladores”, dice el síndico de La Reforma.