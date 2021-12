Pasajeros se quejan de la falta de medidas del transporte público de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Personas paradas sin cuidar la sana distancia y algunos sin el uso del cubre bocas son lo que a decir de algunos pasajeros se han percatado de otros usuarios que circulan en los conocidos camiones de ruta Angostura-Culiacán, situación que ha puesto en descontento a la ciudadanía al dejar por lado las indicaciones debidas cuando aún se continua bajo una pandemia riesgosa.

De manera anónimo se hizo llegar ante este medio de comunicación una inconformidad al no respetar las medidas adecuadas que no deben dejarse pasar y que de acuerdo al quejoso este medio de transporte no las está tomando en cuenta al permitir circule lleno y con personas sin un espacio y sin cuidar la sana distancia. “Tal parece que se les olvidó el Covid-19 y traen los camiones llenos y no respetan los horarios de salida, les pides información y se portan muy groseros”, fueron las palabras del quejoso.

Cabe mencionar que como medida de prevención a un posible contagio es importante no se relajen las indicaciones emitidas por la secretaría de salud mismas que los operadores deben poner en práctica por el bien de ellos de la ciudadanía y evitar sean sancionados.

