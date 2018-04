Pasarán un Día del Niño entre sueños y muchas necesidades

Angostura, Sinaloa.- Cuando se es niño predomina la inocencia y las ilusiones, pero también nace en cada una de las pequeñas mentes los sueños y los anhelos, mismos que crecen y que muchos no se concretan por las limitaciones económicas. Tal es el caso de 12 niños integrantes de las familias González, hijos de jornaleros agrícolas quienes hoy en el Día del Niño no recibirán un juguete, no tendrán un festejo y mucho menos sentirán esa emoción que ilumina el rostro de un niño cuando estrena ropa y calzado.



Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Francisco Crescencio González, originario de Tlapa de Comonfort Guerrero, dice que desde hace meses, él, en compañía de su esposa y seis hijos llegaron a Sinaloa. Primero estuvieron trabajando en el municipio de Guasave y posteriormente llegaron a la comunidad de la Agustina Ramírez en Angostura, donde actualmente viven, en una casa de renta y compartiendo habitaciones con otra pareja de familiares que también tiene seis hijos.



Corriendo de un lugar a otro, descalza en plenos rayos del sol, sin preocupación alguna, la pequeña Silviana González juega en compañía de sus cinco hermanos y primos. Lo único que los entretiene es el mojarse con agua fresca que toman de un tambor. Llena de inocencia y con muchas esperanzas de algún día recibir un pequeño obsequio que le dé otro sentido a sus juegos.

Me gustaría tener una muñeca, con un vestido grande lleno de flores, también quiero regalos para mis hermanos, me gustan los dulces, aunque casi nunca los como.

Después de con gran ilusión pedir los juguetes Silviana se mantiene en silencio y empieza a conversar con su papá en su idioma natal, el mixteco.

Para los 12 niños no hay mejor escuela que las propias e inocentes experiencias de la vida. Dice el padre de estos que desde muy pequeños se les enseña el idioma del mixteco, y también el español. “Cuando nos venimos para acá a Sinaloa en ocasiones en donde nos dan asilo hay escuelas, pero es difícil que los niños aprendan ya que ellos traen el mixteco y cuando llegan a Tlapa van a la escuela de manera normal.”



En la casa junto al canal de riego que atraviesa la comunidad de la Agustina Ramírez, donde habitan las dos familias guerrerenses, se puede observar una pequeña cocina improvisada, una hornilla, una jaba donde colocan las verduras y una mesa; los chicotes de huajes, cebollas, las mazorcas de maíz, tortillas secas y media cubeta de chiles son la base de los alimentos que a diario degustan los niños en compañía de sus padres.

“La comida de aquí de Sinaloa casi no la comemos, preferimos hacer mejor cosas que sí nos gusten, como la semilla que sacamos de los ejotes del huaje, el frijol, las lentejas, mi esposa muele el maíz y de ahí saca las tortillas, le quedan muy buenas y son mejores que las que venden ya hechas”, dice Francisco González, jefe de la casa.

La falta de empleo en los estados del sur del país, desde muchos años ha obligado a cientos de familias a emigrar a otros lugares en busca de oportunidades laborales, Sinaloa es uno de los estados que año con año recibe a cientos de emigrantes sureños que se dedican a las actividades del campo durante largas jornadas.