Paso perfecto en el Softbol Varonil

Guamúchil, Sinaloa.- Por el gran nivel competitito que ha mostrado, Jugos y Licuados Ponce-Laboratorio Saro se perfila como un serio candidato a ganar los máximos honores en la Liga de Softbol Varonil, pues es el líder y marcha con paso perfecto en siete enfrentamientos disputados.

En esta ocasión su víctima fue UAdeO-As Computer, al cual le dobló las manos con contundente pizarra de 12 carreras a 4.

Iván Gaxiola suelta fuertes latigazos hacia home plate y se lleva el crédito monticular, en tanto que Iginio “Kino” Aguilar cargó con el doloroso descalabro.

Stasasa también viene empujando fuerte y se consolida en el segundo peldaño del tablero general, tras haber vencido de manera ajustada a Icatsin-Granos de Sinaloa, conjunto que cayó con la frente en alto nueve carreras a seis.

Édgar Cuevas y Alejandro Gaxiola mantuvieron una buena lucha de picheo, pero al final de cuentas la balanza se inclinó al lado del primero en mención.

Deportivo Carlo Mario muestra el poder ofensivo que posee, al pasarle por encima 13 carreras por 1 a Feos de Agritón-Llantas JAS.

Hilario “Layo” Espinoza consigue la victoria monticular, mientras que José Carlos Angulo apechuga doloroso tropiezo.

Licenciado Jován Valenzuela metió toda la carne al asador con tal de salir con los brazos en alto, pero lamentablemente falló en su intento, al ser superado siete carreras a cinco por Loprepa. Emmanuel López es el serpentinero ganador, en tanto que Ángel Herrera se lleva la derrota.

Dental Angulo y sorpresivamente Consmart, que ocupa el tercer lugar del tablero general, mancharon el buen desarrollo de la jornada siete, al no completar la nómina de peloteros y perder por la vía del forfit ante Coca Cola y Strike One, respectivamente. En juegos para hoy, Coca Cola se trenzará con Icatsin-Granos de Sinaloa, después medirán fuerzas Strike One y Stasasa-Deportivo Carlo Mario. Mañana también habrá acción.