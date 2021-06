Patricia, la primera mujer comandante encargada de una compañía en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Porta un chaleco antibalas, armas, radio y uniforme azul: es Mayra Patricia Álvarez Valdés, la primera mujer comandante encargada de una compañía en la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado. A sus 41 años de edad es uno de los elementos de la policía municipal con mayor trayectoria, con 22 años de carrera y un sinfín de vivencias que contar, pero al ser una labor tan riesgosa, lo que la motivó para dedicarse a patrullar las calles y velar por la seguridad de la ciudadanía, fue su sueño de ser una mujer policía.

Y es por eso que dejó los estudios que cursaba en la carrera de enfermería en la ciudad de Culiacán. Es aquí donde inicia su historia, cuenta cómo ha sido su labor en más de dos décadas de servicio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Aquí en ésta institución me formé, aquí estudié, me casé, mi esposo también es policía, tenemos dos hijos, aquí crecí profesionalmente acabo de terminar una maestría y ahorita actualmente soy la primer mujer comandante encargada de una compañía. La verdad que es muy satisfactorio, es muy bonito ser policía porque se tiene la oportunidad de proteger y servir a la ciudadanía”.

Jornada de trabajo

“El día a día de un policía es una jornada de trabajo larga. Tenemos que estar aquí desde muy temprano, tomar lista, checar las unidades asignar los servicios y estar al pendiente del radio, del celular y atender todas las llamadas de la ciudadanía y realizar recorridos de vigilancia. Nosotros regularmente somos el primer eslabón por ser el policía más cercano, cualquier evento siempre llega a la estación de policía, ya sea de alto impacto o por mínimo que sea, incluso si alguna persona se siente mala en su domicilio habla aquí y se le comunica a Cruz Roja, estamos muy coordinados con los cuerpos de auxilio y protección civil”.

“En mi familia nadie tiene que ver con la cuestión de seguridad pública. Yo estaba estudiando para enfermera en Culiacán, eso no se me dio porque es algo que te tiene que nacer y a mí me llamaba mucho la atención todo lo típico de la policía, las patrullas, el uniforme. En ese tiempo acudí a informarme aquí al municipio de Salvador Alvarado, me dijeron que cumplía con los requisitos y metí solicitud”.

“Mi familia se enteró que quería ser policía cuando ya fue una patrulla a avisarme que ya había quedado, ni siquiera les dije que iba a pedir trabajo. Estando aquí me enviaron a la academia a capacitarme”.

“Me tocó ese cambio que se dio en el año 2008 hacia el sistema penal acusatorio porque antes nosotros como policías éramos nada más preventivos, pero ahora el mismo sistema nos ha estado capacitando con nuevos conocimientos. Como en el caso de los nuevos jóvenes que se incorporan ya traen ese conocimiento y nosotros dentro de la corporación tuvimos que dar ese cambio,

“Ahora se le está apostando mucho a que el policía tenga muy buen contacto con la ciudadanía. Lo puedes ver también en la cuestión de las fuerzas federales que ahora se les ve platicando con un civil y antes no se hacía nada de eso. Ahorita del país está apostando a la proximidad, que el ciudadano tenga la confianza de manifestarle el problema que tenga y antes no, al policía se le tenía más relegado”.

“Aquí en la corporación de Salvador Alvarado considero que cerca del 80 por ciento de los elementos están estudiados. Unos son psicólogos otros son abogados otros contadores. Ya no somos los policías que antes no estudiaban sino al contrario, ahora estamos muy bien capacitados”.

“El día del policía representa para mí una fecha muy bonita y muy esperada por que es año más de vida. Porque siendo realistas en esta profesión sabes cuando sales de tu domicilio, pero no sabes si vas a regresar”.

Nostalgia por el Día del Policía

“Nos entra la nostalgia porque hay compañeros que no pudieron llegar, ya sea que murieron en el servicio o que en ese tiempo pandemia también algunos se pusieron malitos, otros no tanto. Es una fecha donde uno reflexiona que seguimos aquí un año más portando el uniforme, sirviendo la ciudadanía y con el favor de Dios a mí ya me quedan tres años para retirarme”.

Leer más: Exhorta la JLSVVE a erradicar la quema de soca en el municipio de Angostura

“Primero que nada felicitar a todos mis compañeros y a mi esposo Martin Artemio Cardosa Salas, ya tenemos aquí 22 años y a mis compañeros que se nos adelantaron un abrazo hasta el cielo. Todos somos de sangre azul. En la policía somos una familia”.

“Invito a la ciudadanía a que forme parte de la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado. Porque aquí se tienen muchos beneficios, seguro social, quincena segura y puedes tener oportunidad de crecimiento profesional”.

Cierran la válvula de fondo de la presa Huites en Choix

Síguenos en