Perder la mama pero conservar la vida: Laura Castro

Guamúchil, Sinaloa.- Laura Castro es una sobreviviente del cáncer de mama y ganó la batalla, después de que se le diagnosticó esta enfermedad.

Narró que durante la campaña de cáncer de mama obtuvo un vale gratuito de mastografía que entregaba la empresa Salud Digna por medio de redes sociales.

Informó que gracias a su hija fue que se enteró de este tipo de actividades que esta empresa realizaba en beneficio de las personas con cáncer.

“Ya me tocaba hacer mi chequeo de cada dos años, y había ido con mi ginecóloga para un chequeo de rutina y me hizo una revisión muy a consciencia, donde ella me expresó que no me sentía nada pero ya era tiempo de hacerme un examen”, citó.

Destacó que acudió a la ciudad de Guasave para realizarse el estudio, pero la sorpresa más grande fue cuando le informaron que debía realizarse una segunda impresión de la mama derecha, debido a que no salió muy claro.

“Cuando veo que en esta segunda ocasión se tardan en darme el resultado en Guasave, y cuando íbamos llegando aquí mi esposo me comentó que se le hacía algo muy extraño el hecho de que se tardaron tanto en el resultado del estudio”, dijo Laura Castro.

Expresó que gracias a que su hija en ese tiempo era gerente de esta empresa médica le hicieron llegar los resultados a ella, donde le informaron que había una sospecha de malignidad. Aseguró que en el momento que se enteró de la noticia tomó las cosas de manera tranquila.

Dijo que cuando llega un padecimiento tan fuerte se presentan situaciones económicas, por lo que agradeció en todo momento al Seguro Popular, porque aseguró que se está atendiendo ahí de manera gratuita.

“Yo pienso que la parte de la conscientización es la más importante, porque con ésta te evitas que la enfermedad llegue y tengas que pasar por un proceso tan cansado y doloroso”, señaló.

La señora Laura Castro aseguró que aún hay personas que se rehúsan a los métodos de prevención, incluso gente cercana a ella, que fue testigo de su proceso, según ellas porque dicen que es doloroso, pero ella les aconseja que tomen las medidas que se deben tomar, porque más doloroso será el hecho de recibir un diagnóstico tardío.