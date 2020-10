Pericos, Mocorito viven con serios problemas de agua potable y basura

Mocorito, Sinaloa.- Enrique Navarro explota en contra de las autoridades del Pueblo Mágico de Mocorito y afirma que la sindicatura de Pericos sufre fuertemente la escasez de agua potable, pero no solo esto, sino que también el servicio de recolección de basura que tienen es muy deficiente, por tal motivo se están ahogando entre los desperdicios.

El síndico detalla que tienen mucho tiempo con esta problemática, que se agudiza más en las colonias de la periferia, y lo peor del caso es que a ciencia cierta no se sabe qué está pasando, pues quizá no se le abre bien a las válvulas de distribución y no se surte el vital líquido como debe de ser o tal vez sea por fallas en las bombas.

“Las autoridades según bajan recursos para mejorar la red del agua y se invierte dinero a eso, pero seguimos en las mismas, ahí está la prueba en la colonia El Mirador y la Salinas de Gortari, ahí es donde la ciudadanía se ve más afectada por la escasez del agua.

Todos me pegan de gritos a mí por ser el síndico, y tienen razón, pues se quejan que no tienen suministro de agua, y yo he platicado con el encargado y me dice que un día sí y otro no, y esa respuesta no es para calmar a la gente, entonces van a pagar medio recibo o qué.

Pero el problema no está solo aquí en Pericos, sino que también hay comunidades como El Rosario, Juan Escutia, Rancho Viejo, Tierritas Blancas, entre otras, sin duda es grave la falta de agua potable en la sindicatura de Pericos, y esto no es grilla política, sino derecho a tener mejores servicios públicos. Tenemos una pipa y no alcanzamos a surtir a todas las comunidades.

Lo que de a tiro también tenemos en pésimas condiciones es la recolección de basura, los carros no están en óptimas condiciones, falla mucho el servicio, y no son capaces de tener otra unidad de emergencia que alcance a abastecer la comunidad, por eso se hace un cochinero en las calles que da vergüenza, incluso un día en mi camioneta me puse a juntarla, porque no queremos que la gente tire sus desperdicios en las orillas y por eso mandamos limpiar todo, pero así como están las cosas lo están volviendo a hacer y con justa razón, se quejan que no pasa el carro de la basura, pues en ocasiones dura hasta una semana o 15 días sin cubrir la ruta”, afirma el síndico Enrique Navarro.