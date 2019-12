Personal de Icatsin recibe el aguinaldo pero sin la nómina

Guamúchil, Sinaloa.- Instructores y administrativos del plantel del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa de Salvador Alvarado, señalaron que a última hora les depositaron el aguinaldo pero no se les hicieron llegar los recibos de nómina, situación que califican de irregular, ya que desconocen cómo las autoridades hicieron los cálculos del recurso que les corresponde, y además les llegó menos que el año pasado, informó la delegada sindical Giselle Ayala.

Así lo informó: “Ni siquiera nos hicieron llegar los recibos de nómina para poder hacer la aclaración, porque salimos de vacaciones el 18 y el aguinaldo llegó el día 20 en la tarde”.

Señaló que esto les deja sin una herramienta para poder reclamar, ya que no se cuenta con recibos de nómina. La inconformidad es que no tienen idea de cómo lo calcularon ni en qué se basaron, además de que toda la información es muy hermética y muy cerrada.

El personal inconforme solicitará la aclaración correspondiente regresando el día 6 de enero. Giselle Ayala anunció que lo más probable es que se tomen acciones más radicales, porque con esto ya es mucho abuso y la Dirección General continúa con la misma actitud.

No se firmó el pliego petitorio, no hay acuerdos, no le interesa a la Dirección General dialogar ni negociar, quieren imponerse“.