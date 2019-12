Personas de la calle padecen la llegada del invierno

Guamúchil, Sinaloa.- En el municipio de Salvador Alvarado no hay un registro actual de de cuántas personas viven en situación de calle. De acuerdo con la información recabada, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no cuenta con un conteo, no hay una cifra exacta.

Solo se tiene identificadas a las personas que se concentran en el primer cuadro de la ciudad, donde es más común que se congreguen. Otra parte de las personas en esta situación van de paso o son migrantes.

La mayoría de las personas que transitan por el centro padece de sus facultades mentales. Todas las personas que viven en la calle tienen el mismo destino: el desamparo, el cual se vuelve más amargo con el cambio de estación.

Con la llegada de la temporada invernal los cartones y las cobijas ya no les cubren aire helado. La banqueta es tan fría que no se puede conciliar el sueño.

Pero no hay un refugio donde descansar. Hasta el momento el municipio no cuenta con un albergue temporal, ni tampoco de parte de alguna asociación ciudadana o religiosa que brinde apoyo a esta población “invisible”.