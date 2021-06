Personas de la tercera edad de Salvador Alvarado no denuncian abuso por miedo

Guamúchil, Sinaloa.- Aunque no se cuenta con un registro de personas de la tercera edad que hayan sido violentados por algún familiar en el municipio de Salvador Alvarado, pese a que si se haya escuchado del tema y se tenga conocimiento de que esta situación se presenta no solamente aquí si no en toda la Región del Évora los abuelos no lo denuncian por miedo.

Hilda Pérez Giusti, representante del club de Inapam, manifestó que lamentablemente estás personas no lo externan por mismo el temor pensando en que si lo hacen puede salir afectados sin embargo es todo lo contrario puesto a que a qué es algo reprobable y que debe ser denunciado y puesto ante la ley de justicia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los que realmente lo sufren no lo externan por temor a represalias”.

Mencionó que hoy en el Día Mundial de concientización sobre el abuso de ancianos, y en ningún otro día se debe suscitar casos de personas que abusen de estas personas indefensas que lo único que requieren es de cuidados y cariños puesto a que una persona no siempre puede valerse por sí misma mucho menos cuando se tiene alguna enfermedad lo que puede generar que surjan problemas a la hora de recibir los cuidados y atenciones necesarias que toda persona mayor requiere.

Expuso que es muy importante que la persona de la tercera edad que haya sido abusado o bien lo siga viviendo lo haga saber para que sea ayudado.

Leer más: Sociedad de Sinaloa tiene más aceptación ante la donación de sangre

“En lo particular les aconsejaría que se animen a externarlo porque es por el bien de ellos, nada va a pasar hay quien los ayude y los pueda proteger”, fueron las palabras de la representante del club de Inapam de Salvador Alvarado Hilda, Pérez Giusti.

Cierran la válvula de fondo de la presa Huites en Choix

Síguenos en