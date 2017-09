Pescadores acuerdan parar la zafra del camarón

Guamúchil, Sinaloa.- Apenas el día viernes inició la pesca de camarón ante el levantamiento de la veda en la bahía Santa María, actividad que no ha resultado favorable para quienes por muchos años han dedicado parte de sus vidas a las actividades del mar, una por la escasez del crustáceo en aguas permitidas para la pesca, y otra por las malas mareas, situaciones que han impedido la temporada inicie con números positivos.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

SIGUE EL LAMENTO.

El inicio de la pesca de camarón fue catalogada por los líderes pesqueros y los propios pescadores como una desilusión y por algunos como un fracaso. En un recorrido por el campo pesquero Costa Azul se observó el desánimo por la mala producción, “no sacamos ni para la gasolina, ayer nos fue un poquito mejor, no como esperábamos, pero ahora sí estuvo muy triste la cosa, yo ya no pienso salir a pescar hasta que haya mareas, de todas maneras si va uno no saca nada, son gastos en vano”, comentó el pescador Guadalupe Sotelo.

DECISIÓN.

Como una de las alternativas para hacerle frente a las malas mareas que se avecinan y no realizar gastos innecesarios, los ribereños de Angostura optaron por parar sus labores de captura de camarón a partir de mañana.

LA CULPA.

Ambos líderes pesqueros, tanto el de Playa Colorada como el de Costa Azul, Agustín Jaime Salazar y Carlos Montoya, coincidieron que la estrategia de los gobiernos federal y estatal, de levantar la veda en septiembre, fue errónea y muy mal planeada, ya que por naturaleza el camarón llega a su etapa de madurez y suele emigrar a las aguas más profundas.

Argumentaron que la situación por la que están pasando los pescadores es culpa del gobierno, que lo ideal era haber levantado la veda el 20 de agosto, como lo habían estado solicitando, acción que fue rechazada, además a esto le agregan las malas mareas que se estarán presentando en los próximos días y las fuertes corrientes ocasionadas por las lluvias.