Pescadores de Angostura buscan más el camarón café que el azul

Angostura, Sinaloa.- A pesar de la raquítica producción que se obtiene con la pesca del camarón azul, siguen saliendo cerca de ocho embarcaciones de pesca de la Playa Colorada, del municipio de Angostura.

Pero las capturas no superan los 10 kilos por embarcación, comentó Gildardo Escalante, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Playa Colorada.

“Muy pocos son los que siguen saliendo, porque no es redituable. No está dando la pesca, es mucho menor que cuando arrancó la temporada, no es negocio, por eso la mayoría se fue a pescar otras especies y en la captura del camarón café”, pero ni el camarón café registra una gran producción para cubrir los gastos operativos.

De acuerdo a la información recabada, se ha estado pescando en los últimos días entre 30 kilos por día, pero el precio está muy bajo, en 50 pesos aproximadamente.

Ante la mala temporada de pesca que se vive, una parte de las embarcaciones de los campos pesqueros aledaños a la bahía Santa María se está concentrando en las zonas de alta mar con la pesca de la sierra, que les resulta más redituable, ya que en una sola embarcación se trasladan hasta tres pescadores, y pueden percibir mayores ingresos comparados con la captura del camarón.

