Pescadores de Angostura no ven buen panorama en el próximo levantamiento de veda

Angostura, Sinaloa.- Pese a todos los comentarios a favor y en contra que surgieron durante la reunión, ya se fijó que el próximo día 26 se levantará la veda en bahías y esteros, pero los pescadores ribereños de Angostura, expertos en la materia, afirman que dicho día es malo para iniciar la captura de camarón azul, dado a que el mar no tiene suficiente corriente que les garantice lograr una buena producción en el inicio de la zafra 2020-2021.

Manifiestan que lo ideal hubiera sido haberse esperado para el 28 o 29, cuando la marea tenga mayor arrastre en las artes de pesca, o bien, antes de la fecha acordada, ya que la propuesta de los directivos de las cooperativas y federaciones era arrancar la temporada camaronera entre el 15 y el 20, pero ésta no fue aceptada por los altos mandos de la Conapesca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El día 26 la marea no es buena para tener un inicio alentador, ya que casi no habrá corriente en el mar, es la segunda marea de la creciente y eso no nos favorece en nada, es muy chica para nosotros, pero allá los de la Conapesca ponen las fechas sin saber cómo estarán las corrientes aquí. La situación está difícil y no nos queda de otra más que aprovechar el levantamiento y a ver cómo nos va en el inicio, porque la corriente estará muy floja, pues en este tiempo las crecientes son muy altas y la segunda marea es mala para agarrar camarón, no habrá buen arrastre de las atarrayas.

En este tiempo lo ideal es levantar la veda del camarón en la tercera o cuarta marea, que vendría siendo el 28 o 29, donde sí hay buena corriente, o en las mareas anteriores, las del 15 al 20, pero la gente ya está desesperada, ya quieren empezar para agarrar el peso. Vamos a empezar en mareas malas y cuando esto sucede, con el ruido del montonal de pangas que andan, el camarón se espanta, se pierde y batallamos para encontrarlo después.

Hay que tener mucha fe en que nos va a ir bien, se está viendo buen camarón en las orillas pero está chico todavía, necesitamos que llueva, nos hace mucha falta para que se desarrolle mejor y crezca a la talla que queremos.

Cayéndole agua dulce al mar cambian las cosas, como que le inyecta vitaminas, pues se acaba un poco la salinidad y eso beneficia mucho al camarón, además que todo se refresca, pero ahorita estamos en un muy mal punto porque no nos ha llovido como queremos”, expresa Remberto Montoya, pescador de Costa Azul.

Cabe resaltar que en estos momentos existe una gran efervescencia en toda la orilla de la bahía Santa María, ya que en algunas partes hay mucho camarón chico que fácilmente se puede agarrar con las manos y así traer un poco de alimento a los hogares.

Otros más avorazados aprovechan la falta de vigilancia y utilizan pequeñas redes para capturar más producto, lo que en realidad significa pequeños saqueos.