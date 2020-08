Pescadores de Guamúchil necesitarán un empleo temporal con inicio de veda

Guamúchil, Sinaloa.- A los pescadores de las cooperativas de la presa Eustaquio Buelna, en Guamúchil, les llueve sobre mojado, porque este año la tendrán más difícil con el inicio de la veda en plena pandemia.

Aunado a esto, ya no tienen la opción de empleo temporal, de paseos en lancha, están suspendidos y no se ha tocado el tema con las autoridades municipales, por lo que necesitarán opciones de empleo para poder aumentar sus ingresos en los cuatro largos meses que no podrán pescar.

El líder de una de las tres cooperativas, José Carlos Castro Montoya, reconoció que sí van a necesitar apoyo del Gobierno Municipal para poder salir adelante en estas difíciles circunstancias, pero que hasta el momento no se ha tenido la oportunidad de un acercamiento con las autoridades competentes.

A partir del pasado 1 de agosto fue cuando dio inicio la veda en la presa Eustaquio Buelna, en donde se dio a conocer que una de las estrategias que utilizarán para salir delante de esta difícil situación es traer el producto de otras presas, con la finalidad de seguir ofreciendo a sus clientes y así tener un ingreso.