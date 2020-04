Pescadores ribereños sin poder comercializar los productos

Angostura, Sinaloa.- Pescadores ribereños de la bahía Santa María, de Angostura, literalmente están a la deriva, pues no pueden comercializar los productos que obtienen del mar porque ante las medidas de prevención que se han tomado por lo de la pandemia Covid-19 no se les permite andar de comunidad en comunidad ofreciéndolos; tampoco los turistas tienen libre acceso a los campos pesqueros.

Además todo parece indicar que no les llegará en tiempo y forma el apoyo del empleo temporal que da el Gobierno del Estado, que dicho sea de paso, hoy es cuando más lo necesitan, ante la contingencia y la crisis económica que ya se empieza a presentar.

Ante esta situación, el síndico de Costa Azul, Remberto Montoya Castro, y Rudecindo Obeso López, director de Agricultura y Pesca en el Ayuntamiento de Angostura, coinciden en que la situación se va a poner muy fea días más adelante, cuando llegue la veda de todas las especies marinas, pues no habrá empleo ni dinero para sacar adelante a las familias.

“Me dijeron que se iba a agilizar lo del empleo temporal para los pescadores, pero de repente las cosas pararon, y la verdad no sé qué esté pasando, no me ha llegado ningún reporte últimamente, tal vez sea por esto de la contingencia del coronavirus, pero Dios quiera que no vayan a quitar este apoyo para los ribereños porque entonces sí les darían en la torre, incluso ahorita es cuando más lo necesitan, porque la realidad de las cosas es que los pescadores están a la deriva.

La actividad del mar está muy mermada y las cosas se están complicando mucho con esto de la contingencia, porque la gente compra el marisco y además a ellos no los dejan entrar a las comunidades para comercializarlo”, afirma.