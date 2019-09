Pescadores se sienten olvidados por el Sector Salud

Angostura, Sinaloa.- Pescadores ribereños de la bahía Santa María, de Angostura, se sienten olvidados por el Sector Salud, ya que ni en Costa Azul, La Reforma o Playa Colorada hay un Centro de Salud o clínica que ofrezca un digno servicio, menos cuentan con alguna especialidad como rayos “X” o ginecología, incluso se atreven a asegurar que algunos ni urgencias que se presentan a determinadas horas de la noche atienden.

Ante esta situación, el pescador y exsíndico de La Reforma, Gilfredo Castro, comenta que lamentablemente ya se han presentado decesos de personas por este problema, ya que para poder recibir una mejor atención médica los familiares tienen que trasladar al enfermo hasta la cabecera municipal de Angostura o a Guamúchil, y en el peor de los casos, se lo llevan a un hospital de Culiacán.

Además considera que el Sector Salud perdió el interés de invertir en mejores instalaciones en los campos pesqueros debido a que la actividad del camarón desde hace varios años a la fecha dejó de ser redituable, y desafortunadamente las cosas van en picada, no se ve un panorama halagador en la presente zafra que se abrirá el próximo día 24.

“Los hombres del mar están olvidados por el Sector Salud, muestra de ello es que La Reforma es el campo pesquero más grande de la República Mexicana y no tiene instalaciones médicas de calidad, y las cosas van de mal en peor. Yo recuerdo que en los años 80 había posibilidad de pago con el IMSS y el sector pesquero estaba protegido en la cobertura de salud, hoy ya no es así, las cooperativas perdieron todo y con el paso del tiempo se ahogaron en deudas a tal grado, de que el Seguro Social decidió cortarle el servicio a la mayoría de los pescadores.

El Centro de Salud que hay en La Reforma no ofrece un servicio que realmente requiere la ciudadanía, pues no saca una radiografía ni unos análisis clínicos porque no hay las herramientas, y lo peor del caso es que en la zona sur de Angostura se encuentra la mayor parte de la población y no se cuenta con un hospital que atienda y cubra realmente las urgencias, la verdad sí hace mucha falta un Hospital Integral, ya sea en La Reforma o en Gato de Lara”, expresa Gilfredo Castro.