Pese a lluvias recientes, sequía no termina en Salvador Alvarado

Guamúchil Sinaloa.- Aunque la temporada de lluvias ya inició oficialmente y se han presentado algunas precipitaciones en el municipio, la sequía extrema y el llamado al cuidado del agua continúa en algunas comunidades de Salvador Alvarado, así lo informó el Gerente General de Japasa Enrique Román Cruz Gastélum.

El funcionario municipal, mencionó que las lluvias ya llegaron pero han sido muy pocas y continúa el estiaje debido a que son varias temporadas que las precipitaciones no suministran suficiente cantidad de agua a la presa y los mantos freáticos de los pozos no han logrado captar el vital líquido, por lo que se sigue abasteciendo con pipas a las comunidades de Álamo de los Montoya, Terrero de los Guerrero y Gato de los Gallardo, principalmente en esas zonas porque aún no se recuperan.

“El exhorto es a no bajar la guardia, no confiarnos, la presa tiene un nivel muy bajo anexado al factor que las lluvias no han sido fuertes y para recuperarse tanto la presa como los mantos freáticos ocupamos bastante agua”, aseguró.

Enrique Cruz, fue reiterativo en el llamado a cuidar el vital líquido y evitar el derroche, ya que las multas se siguen aplicando, externó que no porque se vea llover se ha resuelto el problema.

Cruz Gastélum subrayó que el sifón de la presa sigue funcionando y se colocó otro en el canal de Díaz Ordaz para abastecer la comunidad de Caitime, porque de igual manera no daba el nivel de agua, aclaró que los dos sifones seguirán activos hasta que lleguen más precipitaciones.