Pese al descuento, disminuye la recaudación

Mocorito, Sinaloa.- Gracias al 75 por ciento de descuento en multas y recargos autorizado por el gobierno del estado, la recaudación de rentas tuvo un gran repunte en los primeros meses del año en el municipio de Mocorito, pero lamentablemente por diferentes motivos la captación ha disminuido en los últimos días, resalta Homobono Barrancas Rodríguez, encargado de dicho departamento.

“De enero a marzo íbamos muy bien con los diferentes cobros, la gente estaba aprovechando el descuento. Ahorita sigue vigente el 75 por ciento pero va terminar el próximo día 30 y no tenemos alguna indicación de que vaya a haber más prórroga.

Lamentablemente hemos visto que se ha caído un poco la recaudación, no se si esto será porque la gente está esperando el llamado programa “El Buen Fin”, como ha sucedido en años anteriores.

Muchos se arriesgan a no aprovechar los descuentos que hay en el momento y aguantar casi hasta fin de año, pero nosotros les pedimos que de aquí a que llegue noviembre traten de abonar en sus deudas lo más que puedan, porque qué tal y este año no se da “El Buen Fin”, este programa no es una seguridad y si se da qué bueno para la ciudadanía. Nosotros estamos para ayudar lo más que se pueda a la gente”, asegura el recaudador Rentas.