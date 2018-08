Indigna el pésimo servicio de la CFE en Ejido Independencia

Angostura, Sinaloa.- Fugas, moscos, pésima red eléctrica y los ruidos provocados por las motocicletas, son los principales problemas que existen al interior de la comunidad Ejido Independencia, en Angostura, comentó el comisario municipal Alfredo Trujillo Núñez.

Por lo antes mencionado, hace un llamado a las autoridades competentes en cada uno de estos temas, con la finalidad de que tomen cartas en el asunto y den solución a las peticiones de la ciudadanía.

“Si ordenamos los problemas, el principal es con la red eléctrica; enseguida serían las fugas, los moscos y lo de las motocicletas. Ahorita muchos aparatos eléctricos ya no funcionan bien, es cuestión de que esté relampagueando cuando se va la luz. Tenemos postes quebrados ya reportados que no han acudido a reparar. El problema que tenemos con la CFE también es que la guardia no nos atiende, en ocasiones duramos toda la noche sin energía y tenemos niños, así como adultos, que la requieren”, comentó el comisario municipal.

Sobre el tema, Trujillo Nuñez ponderó que en días anteriores se fue la luz desde un jueves y no fue hasta el lunes cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad visitó la zona para ver cómo o en qué podrían ayudar.

Sobre el tema de las fugas, el comisario del Ejido Independencia, en Angostura, puntualizó que hace más de un mes existen cuatro fugas de agua potable, las cuales han generado molestia entre los ciudadanos, así como los estudiantes, debido a que una de ellas está justo frente a la escuela secundaria de la comunidad.

Finalmente, el funcionario municipal hace un llamado a la DSPyTM para que tomen medidas relacionadas con las altas velocidades de las motocicletas y el ruido que generan.